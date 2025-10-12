Смолов: Медведев измотал Риндеркнеша, а Вашеро просто оставалось забрать титул в Шанхае

35-летний нападающий Фёдор Смолов подвёл итоги турнира серии «Мастерс» в Шанхае, который он комментировал. Футболист отметил роль Даниила Медведева в победе Валантена Вашеро над Артуром Риндеркнешом в финале. Отметим, россиянин уступил последнему в 1/2 финала со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

«Вот и закончился «Мастерс» в Шанхае. Я дебютировал в качестве комментатора, мне понравилось. Коллеги помогали, всё было супер.

Конечно, есть разочарование от того, что Даня Медведев не смог победить, хотя показывал очень классный теннис. Но зато он измотал Риндеркнеша настолько, что Валантену Вашеро оставалось просто забрать эту победу. Сенсация, но спорт этим и прекрасен. Какое угодно может быть фаворитов, разница в рейтинге и мастерстве на первый взгляд, но не всегда они побеждают. Валантена Вашеро с победой, а меня — с дебютом», — сказал Смолов в своём телеграм-канале.