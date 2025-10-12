Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ты была одной из первых, кто тепло принял меня». Гауфф — Пегуле после финала в Ухане

«Ты была одной из первых, кто тепло принял меня». Гауфф — Пегуле после финала в Ухане
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над Джессикой Пегулой в финале турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), поблагодарила соотечественницу за поддержку на раннем этапе её карьеры. Решающий матч в Ухане завершился со счётом 6:4, 6:5.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Джесс, поздравляю с невероятным турниром. Ты — королева трёх сетов, поэтому я была полна решимости не дать тебе дойти до этого сегодня. Чувствовала, что шансы будут на твоей стороне в третьем сете! Когда я пришла в Тур, ты была одной из первых, кто тепло меня принял, и это многое значит, и до сих пор значит много. Я ценю тебя, и здорово наконец-то сыграть с тобой в финале. Надеюсь, что таких матчей будет ещё много, так что поздравляю. Для меня честь делить с тобой корт», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Материалы по теме
Гауфф — вторая после Гарсии, кто завоевал титулы на обоих «тысячниках» в Китае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android