«Ты была одной из первых, кто тепло принял меня». Гауфф — Пегуле после финала в Ухане

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над Джессикой Пегулой в финале турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), поблагодарила соотечественницу за поддержку на раннем этапе её карьеры. Решающий матч в Ухане завершился со счётом 6:4, 6:5.

«Джесс, поздравляю с невероятным турниром. Ты — королева трёх сетов, поэтому я была полна решимости не дать тебе дойти до этого сегодня. Чувствовала, что шансы будут на твоей стороне в третьем сете! Когда я пришла в Тур, ты была одной из первых, кто тепло меня принял, и это многое значит, и до сих пор значит много. Я ценю тебя, и здорово наконец-то сыграть с тобой в финале. Надеюсь, что таких матчей будет ещё много, так что поздравляю. Для меня честь делить с тобой корт», — сказала Гауфф на церемонии награждения.