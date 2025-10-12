«Ты была одной из первых, кто тепло принял меня». Гауфф — Пегуле после финала в Ухане

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над Джессикой Пегулой в финале турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), поблагодарила соотечественницу за поддержку на раннем этапе её карьеры. Решающий матч в Ухане завершился со счётом 6:4, 6:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Джесс, поздравляю с невероятным турниром. Ты — королева трёх сетов, поэтому я была полна решимости не дать тебе дойти до этого сегодня. Чувствовала, что шансы будут на твоей стороне в третьем сете! Когда я пришла в Тур, ты была одной из первых, кто тепло меня принял, и это многое значит, и до сих пор значит много. Я ценю тебя, и здорово наконец-то сыграть с тобой в финале. Надеюсь, что таких матчей будет ещё много, так что поздравляю. Для меня честь делить с тобой корт», — сказала Гауфф на церемонии награждения.
- 12 октября 2025
-
21:39
-
21:38
-
21:14
-
21:11
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:09
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:29
-
18:18
-
17:48
-
17:42
-
17:40
-
17:28
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:58
-
16:44