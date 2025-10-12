Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я упрямый человек». Гауфф — тренеру, который не хотел, чтобы она выступала в Ухане

«Я упрямый человек». Гауфф — тренеру, который не хотел, чтобы она выступала в Ухане
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай) обратилась к одному из своих тренеров, Жан-Кристофу Форелю, который сначала не хотел, чтобы она выступала на этих соревнованиях. В решающем матче в Ухане Кори обыграла Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Хочу поблагодарить свою команду. Это была отличная азиатская серия турниров. Собираюсь назвать Жан-Кристофа прямо. Изначально он не хотел, чтобы я сюда приехала, потому что у меня был тяжёлый Открытый чемпионат США, но должна была доказать, что он ошибался. Я очень упрямый человек, так что, может быть, он сказал это специально, чтобы я добилась здесь хорошего результата. Но спасибо вам, ребята. Знаю, у нас бывают взлёты и падения, но этот момент стоит всего», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Материалы по теме
«Ты была одной из первых, кто тепло принял меня». Гауфф — Пегуле после финала в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android