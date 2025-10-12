«Я упрямый человек». Гауфф — тренеру, который не хотел, чтобы она выступала в Ухане

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай) обратилась к одному из своих тренеров, Жан-Кристофу Форелю, который сначала не хотел, чтобы она выступала на этих соревнованиях. В решающем матче в Ухане Кори обыграла Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

«Хочу поблагодарить свою команду. Это была отличная азиатская серия турниров. Собираюсь назвать Жан-Кристофа прямо. Изначально он не хотел, чтобы я сюда приехала, потому что у меня был тяжёлый Открытый чемпионат США, но должна была доказать, что он ошибался. Я очень упрямый человек, так что, может быть, он сказал это специально, чтобы я добилась здесь хорошего результата. Но спасибо вам, ребята. Знаю, у нас бывают взлёты и падения, но этот момент стоит всего», — сказала Гауфф на церемонии награждения.