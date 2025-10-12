Даниил Медведев прилетел на турнир в Алма-Ату

Российский теннисист бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в турнире АТР-250 в Алма-Ату. В аэропорту его встречали поклонники, которые просили автограф и совместную фотографию со спортсменом. Видеокадрами поделилась пресс-служба соревнований.

Медведев начнёт путь на турнире со второго круга. Его соперником станет победитель матча между двумя австралийцами — Тристаном Скулкейтом (96-я ракетка мира) и Адамом Уолтоном (77-я строчка рейтинга).

Ранее 18-я ракетка мира из России дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Там он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.