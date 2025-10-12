Скидки
Гауфф — о болельщиках в Ухане: мне пришлось взять дополнительный чемодан для подарков

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай) заявила, что с нетерпением ждёт возвращения на эти соревнования в следующем году. В решающем матче в Кори обыграла Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

«Это был невероятный турнир. Улучшения, которые произошли с прошлого года, были очень важны и сделали этот турнир для нас гораздо проще. Благодарна всему персоналу, волонтёрам, всем, кто делает этот турнир возможным, и с нетерпением жду возвращения в следующем году. Огромное, огромное спасибо всем китайским болельщикам и всем, кто поддерживал меня здесь и в Пекине. Вы превзошли все мои ожидания. Мне буквально пришлось взять дополнительный чемодан для всех подарков, которые я получила. Думаю, именно из-за такой положительной энергии у меня здесь и хорошие результаты», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

