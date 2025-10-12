«Увидимся на Итоговом турнире WTA». Пегула — Гауфф после финала «тысячника» в Ухане

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поздравила свою соотечественницу двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Кори Гауфф с победой на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). В решающем матче Кори обыграла Джессику со счётом 6:4, 7:5.

«Хочу поздравить Коко и её команду. Отличная работа на этой неделе, ребята. Ты играла в великолепный теннис. Поздравляю и всего наилучшего. Знаю, что скоро увидимся на Итоговом турнире WTA. Для меня была честь играть с тобой как с подругой и соотечественницей. Было очень весело, желаю всего наилучшего», — сказала Пегула на церемонии награждения.