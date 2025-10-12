Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валантен Вашеро сравнялся по количеству титулов серии «Мастерс» с Димитровым и Вавринкой

Валантен Вашеро сравнялся по количеству титулов серии «Мастерс» с Димитровым и Вавринкой
Валантен Вашеро
Комментарии

Монегасский теннисист Валантен Вашеро догнал по количеству титулов на турнирах серии «Мастерс» ряд опытных теннисистов прошлого и настоящего. Сегодня, 12 октября, он одержал победу на турнире в Шанхае, обыграв француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Это первый титул в его карьере на турнирах АТР.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Таким образом, у Вашеро одинаковое количество титулов на «Мастерсах» вместе со Стэном Вавринкой, Григором Димитровым, Домиником Тимом, Хуаном Мартином дель Потро, Марином Чиличем, Давидом Феррером, Робином Сёдерлингом и Томашем Бердыхом.

Вашеро также стал первым теннисистом из Монако, которому удалось выиграть турнир под эгидой АТР.

Материалы по теме
Смолов: Медведев измотал Риндеркнеша, а Вашеро просто оставалось забрать титул в Шанхае
Вашеро — второй, кто одержал 4 победы, проигрывая по сетам на пути к титулу «Мастерса»
«Победила наша семья». Валантен Вашеро — о финале Шанхая с двоюродным братом Риндеркнешом
Валантен Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанхае: очень рад, что смог переломить ход матча
Вашеро — пятый теннисист, который завоевал дебютный титул на уровне ATP на «Мастерсе»
Вашеро стал первым представителем Монако, который завоевал титул на уровне ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android