Валантен Вашеро сравнялся по количеству титулов серии «Мастерс» с Димитровым и Вавринкой

Монегасский теннисист Валантен Вашеро догнал по количеству титулов на турнирах серии «Мастерс» ряд опытных теннисистов прошлого и настоящего. Сегодня, 12 октября, он одержал победу на турнире в Шанхае, обыграв француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Это первый титул в его карьере на турнирах АТР.

Таким образом, у Вашеро одинаковое количество титулов на «Мастерсах» вместе со Стэном Вавринкой, Григором Димитровым, Домиником Тимом, Хуаном Мартином дель Потро, Марином Чиличем, Давидом Феррером, Робином Сёдерлингом и Томашем Бердыхом.

Вашеро также стал первым теннисистом из Монако, которому удалось выиграть турнир под эгидой АТР.