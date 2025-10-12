Пегула — команде: нам удалось сделать азиатскую серию успешнее, чем в прошлом году

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после поражения в финале турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) обратилась к своей команде, организаторам. Джессика проиграла своей соотечественнице Кори Гауфф со счётом 4:6, 5:7.
«Большое спасибо за то, что нам удалось сделать азиатскую серию турниров в этом году гораздо успешнее, чем в прошлом. Всегда стараюсь становиться лучше и преодолевать многие трудности, так что спасибо за это. Думаю, мы можем ехать домой с чувством гордости. Хочу поблагодарить турнир за организацию такого замечательного мероприятия. Было здорово вернуться и увидеть улучшения по сравнению с прошлым годом. Болельщики, волонтёры. Все такие дружелюбные, когда гуляешь по коридорам и раздевалкам. Очень добрые и поддерживающие, и проделали потрясающую работу по организации этого турнира", — сказала Пегула на церемонии награждения.
