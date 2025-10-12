Скидки
Теннис

Пегула — команде: нам удалось сделать азиатскую серию успешнее, чем в прошлом году

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после поражения в финале турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) обратилась к своей команде, организаторам. Джессика проиграла своей соотечественнице Кори Гауфф со счётом 4:6, 5:7.

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Большое спасибо за то, что нам удалось сделать азиатскую серию турниров в этом году гораздо успешнее, чем в прошлом. Всегда стараюсь становиться лучше и преодолевать многие трудности, так что спасибо за это. Думаю, мы можем ехать домой с чувством гордости. Хочу поблагодарить турнир за организацию такого замечательного мероприятия. Было здорово вернуться и увидеть улучшения по сравнению с прошлым годом. Болельщики, волонтёры. Все такие дружелюбные, когда гуляешь по коридорам и раздевалкам. Очень добрые и поддерживающие, и проделали потрясающую работу по организации этого турнира", — сказала Пегула на церемонии награждения.

