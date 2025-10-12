«Не подозревала, что у меня столько фанатов в Китае!» Пегула — о поддержке в Ухане
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поблагодарила китайских болельщиков за поддержку. В финале турнира WTA-1000 в Ухане она уступила своей соотечественнице Кори Гауфф со счётом 4:6, 5:7.
Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:40 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Спасибо всем за поддержку на протяжении всей недели. Спасибо болельщикам в Китае, вы были потрясающими, и не подозревала, что у меня столько фанатов в Китае! Это было невероятно. Уровень поддержки, который чувствовала как здесь, так и во всём Китае рос с каждым днём, поэтому огромное спасибо вам. Ценю это и с нетерпением жду своего возвращения сюда», — сказала Пегула на церемонии награждения.
