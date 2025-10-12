Хольгер Руне возглавил топ-10 самых ценных спортсменов Дании, Йонас Вингегор — второй

11-я ракетка мира теннисист Хольгер Руне стал лидером рейтинга самых ценных спортсменов Дании. Об этом сообщили в Ekstra Bladet. На втором месте расположился велогонщик двукратный победитель генеральной классификации «Тур де Франс» Йонас Вингегор. Тройку сильнейших замкнул двукратный олимпийский чемпион по бадминтону Виктор Аксельсен.

Рейтинг составлялся исходя количества подписчиков в социальных сетях, индекса цитируемости, этапа карьеры спортсмена, а также его достижений и престижа вида спорта, которым он занимается. За полное соответствие критериям спортсмен получал максимальные 10 баллов.

Рейтинг самых ценных спортсменов Дании по версии Ekstra Bladet:

1. Хольгер Руне (теннис) — 40 очков;

2. Йонас Вингегор (велоспорт) — 39;

3. Виктор Аксельсен (бадминтон) — 35;

4. Мадс Педерсен (велоспорт) — 34;

5. Клара Таусон (теннис) — 33.