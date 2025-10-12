Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шевченко, Марожан и Накашима приняли участие в забавной фотосессии с кошками и собаками

Шевченко, Марожан и Накашима приняли участие в забавной фотосессии с кошками и собаками
Комментарии

Теннисисты Александр Шевченко, Фабиан Марожан, Габриэль Диалло, Брэндон Накашима и Амир Омарханов снялись в фотосессии на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Кадрами съёмочного процесса поделилась пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: кадр из видео

Фабиан Марожан

Фабиан Марожан

Фото: кадр из видео

Амир Омарханов

Амир Омарханов

Фото: кадр из видео

Габриэль Диалло

Габриэль Диалло

Фото: кадр из видео

Брэндон Накашима

Брэндон Накашима

Фото: кадр из видео

Бывший российский теннисист 89-я ракетка мира Александр Шевченко в первом круге соревнований в Алма-Ате сыграет с Ласло Джере из Сербии.

Соревнования в Казахстане пройдут на хардовом покрытии с 13 по 19 октября. В этом году призовой фонд составил $1 055 255. В прошлом году победу одержал россиянин Карен Хачанов, который на сей раз посеян под первым номером.

Материалы по теме
Видео
Даниил Медведев прилетел на турнир в Алма-Ату
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android