Шевченко, Марожан и Накашима приняли участие в забавной фотосессии с кошками и собаками

Теннисисты Александр Шевченко, Фабиан Марожан, Габриэль Диалло, Брэндон Накашима и Амир Омарханов снялись в фотосессии на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Кадрами съёмочного процесса поделилась пресс-служба соревнований в социальных сетях.
Александр Шевченко
Фото: кадр из видео
Фабиан Марожан
Фото: кадр из видео
Амир Омарханов
Фото: кадр из видео
Габриэль Диалло
Фото: кадр из видео
Брэндон Накашима
Фото: кадр из видео
Бывший российский теннисист 89-я ракетка мира Александр Шевченко в первом круге соревнований в Алма-Ате сыграет с Ласло Джере из Сербии.
Соревнования в Казахстане пройдут на хардовом покрытии с 13 по 19 октября. В этом году призовой фонд составил $1 055 255. В прошлом году победу одержал россиянин Карен Хачанов, который на сей раз посеян под первым номером.