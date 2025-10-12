Шевченко, Марожан и Накашима приняли участие в забавной фотосессии с кошками и собаками

Теннисисты Александр Шевченко, Фабиан Марожан, Габриэль Диалло, Брэндон Накашима и Амир Омарханов снялись в фотосессии на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Кадрами съёмочного процесса поделилась пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Бывший российский теннисист 89-я ракетка мира Александр Шевченко в первом круге соревнований в Алма-Ате сыграет с Ласло Джере из Сербии.

Соревнования в Казахстане пройдут на хардовом покрытии с 13 по 19 октября. В этом году призовой фонд составил $1 055 255. В прошлом году победу одержал россиянин Карен Хачанов, который на сей раз посеян под первым номером.