«Обожаю такие примеры упорства». Кэхилл — о победе Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае

Австралийский тренер Даррен Кэхилл высказался о финале «Мастерса» в Шанхае (Китай), где представитель Монако Валантен Вашеро обыграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша из Франции со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Потрясающее усилие. Молодец, Валантен, какая удивительная борьба/история у обоих финалистов. Обожаю такие примеры упорства и настойчивости. Отлично сделано», — написал Кэхилл в социальных сетях.

26-летний Вашеро пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.