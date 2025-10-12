Скидки
Теннис

«Обожаю такие примеры упорства». Кэхилл — о победе Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае



Австралийский тренер Даррен Кэхилл высказался о финале «Мастерса» в Шанхае (Китай), где представитель Монако Валантен Вашеро обыграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша из Франции со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Потрясающее усилие. Молодец, Валантен, какая удивительная борьба/история у обоих финалистов. Обожаю такие примеры упорства и настойчивости. Отлично сделано», — написал Кэхилл в социальных сетях.

26-летний Вашеро пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.

