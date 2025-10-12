Скидки
Теннис

«Нет, это не сон!» Мама Валантена Вашеро — об успехе сына на турнире в Шанхае

«Нет, это не сон!» Мама Валантена Вашеро — об успехе сына на турнире в Шанхае
Валантен Вашеро
Комментарии

Надин, мама монегасского теннисиста Валантена Вашеро, высказалась об успешном выступлении её сына на «Мастерсе» в Шанхае. В финале он играл со своим двоюродным братом французом Артуром Риндеркнешем. Мамы Вашеро и Риндеркнеша — родные сёстры.

«Просто фантастическая семейная история. Иногда просыпаюсь ночью и час не могу снова заснуть. У меня есть голова на плечах, но в мыслях там бурлит не по-детски (улыбается). Нет, это не сон!» — приводит слова мамы Вашеро L’Équipe.

Победа в Шанхае принесла титул 26-летнему Вашеро, который прошёл в основную сетку Шанхая через квалификацию. В рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.

