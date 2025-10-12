Скидки
Риндеркнеш — о поражении в Шанхае: полуфинал с Медведевым полностью меня вымотал

Риндеркнеш — о поражении в Шанхае: полуфинал с Медведевым полностью меня вымотал
Аудио-версия:
Французский теннисист Артур Риндеркнеш после поражения в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай) рассказал, что полуфинальный матч с россиянином Даниилом Медведевым сильно измотал его. В решающем матче француз проиграл Валантену Вашеро со счётом 6:4, 3:6, 3:6.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Физически полностью измотан, не могу этого отрицать. Подготовка к финалу была не лучшей, думаю, заснул около 3:30, так что ночь была короткой. Матч с Медведевым в полуфинале полностью меня вымотал, он соперник, который заставляет бороться за каждое очко максимально тяжело. Но именно из-за этого я не проиграл. Валентен был удивителен, очень горжусь им, тем, что он сделал, всем, что он показал на этой неделе. Маленькая звёздочка, сверкавшая над нами, сегодня вечером светила чуть ярче с его стороны. Рад за него, за Бенджамина (Баллере, тренер Вашеро. — Прим. «Чемпионата»), за его родителей, мою тётю и всю семью. Именно это остаётся в памяти.

Это были две исключительные недели, я обыграл много сильных игроков подряд. Сегодня, вероятно, мне не хватило свежести. Валентен играл в четверг, субботу и воскресенье, а я — в пятницу, где потратил много сил, в субботу, очень поздно, а потом в воскресенье. Сыграл много матчей за короткий промежуток времени, не считая того, что влажные и жаркие условия требовали огромных усилий от нашего организма. Чрезвычайно горжусь этими двумя неделями и трофеем финалиста, моими близкими, которые поддерживают, моей командой», — приводит слова Риндеркнеша Ubitennis.

