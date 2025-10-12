Риндеркнеш — о финале с кузеном Вашеро: об этом мы поговорим, когда нам будет по 80 лет

Французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о значении финала «Мастерса» в Шанхае (Китай), где он сыграл со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро. Артур проиграл со счётом 6:4, 3:6, 3:6.

«Такое больше никогда не повторится, никогда в истории. Не только в этом веке, а вообще в истории. Это удивительно, исключительное событие. Об этом моменте мы сможем поговорить, сидя на скамейке, когда нам будет по 80 лет. Всегда поддерживал его, с тех пор как были детьми. В лыжах поддерживал его, на велосипеде, в теннисе. Всегда его подталкивал, привёз в Техас. Поддерживал в те два года, что мы провели там вместе. Когда приехал я, был один. Когда приехал он — я был рядом. Заботился о нём.

Всегда хотел для него только самого лучшего. Он парень, который этого заслуживает. Люблю его от всего сердца, с самого начала. Чрезвычайно горжусь им, сказал это у сетки — он потрясающий. У меня к нему огромное уважение, а теперь оно станет ещё больше. Валантен меня ничем не удивил, знал его способности. Но у него нет права подшучивать надо мной из-за этой победы!» — приводит слова Риндеркнеша Ubitennis.