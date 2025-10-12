Риндеркнеш — о финале с кузеном Вашеро: об этом мы поговорим, когда нам будет по 80 лет

Французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о значении финала «Мастерса» в Шанхае (Китай), где он сыграл со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро. Артур проиграл со счётом 6:4, 3:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
«Такое больше никогда не повторится, никогда в истории. Не только в этом веке, а вообще в истории. Это удивительно, исключительное событие. Об этом моменте мы сможем поговорить, сидя на скамейке, когда нам будет по 80 лет. Всегда поддерживал его, с тех пор как были детьми. В лыжах поддерживал его, на велосипеде, в теннисе. Всегда его подталкивал, привёз в Техас. Поддерживал в те два года, что мы провели там вместе. Когда приехал я, был один. Когда приехал он — я был рядом. Заботился о нём.
Всегда хотел для него только самого лучшего. Он парень, который этого заслуживает. Люблю его от всего сердца, с самого начала. Чрезвычайно горжусь им, сказал это у сетки — он потрясающий. У меня к нему огромное уважение, а теперь оно станет ещё больше. Валантен меня ничем не удивил, знал его способности. Но у него нет права подшучивать надо мной из-за этой победы!» — приводит слова Риндеркнеша Ubitennis.
- 13 октября 2025
-
00:33
-
00:27
-
00:18
-
00:09
- 12 октября 2025
-
23:52
-
23:35
-
23:16
-
23:14
-
22:51
-
22:43
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
21:55
-
21:39
-
21:38
-
21:14
-
21:11
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:09