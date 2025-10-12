Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Словно в сказке». Тренер Вашеро поделился эмоциями после победы Валантена в Шанхае

«Словно в сказке». Тренер Вашеро поделился эмоциями после победы Валантена в Шанхае
Валантен Вашеро
Аудио-версия:
Комментарии

Бенджамин Баллере, тренер Валантена Вашеро из Монако, поделился эмоциями после финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче Вашеро обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Ощущение невероятное. Просто быть чемпионом ATP, когда столько сильных игроков с 50-летней карьерой так и не имеют титула ATP, — это удивительно. Поэтому для Вашеро иметь титул сейчас — фантастика. Но то, что он сделал на этой неделе… Знали, он может хорошо играть в теннис, что произошло сейчас, неожиданно. Мы не могли поверить, что Валантен сможет выиграть этот турнир. Но матч за матчем ситуация улучшалась.

Если вспомнить несколько дней назад, он обыграл Махача, а затем ждал Янника Синнера. И думаешь: «Ну, это замечательная история. Он сыграет с Синнером. Может быть, он будет уничтожен, но это хороший турнир». Но Вашеро не сыграл с Янником. Был просто ещё один матч, а потом ещё один. Потом он встречается с Новаком Джоковичем. И тут думаешь: «Вау, невероятно. Он сможет сыграть с Джоковичем хотя бы раз в жизни». И в итоге Валантен побеждает Новака, правда, не в лучшей форме, но всё равно побеждает. И, наконец, финал с Артуром Риндеркнешем, вся история, которая стоит за этим. Все говорят — как фильм, сказка. Вот что мы сейчас и чувствуем, словно в сказке», — приводит слова Баллере Punto de Break.

Материалы по теме
«Обожаю такие примеры упорства». Кэхилл — о победе Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android