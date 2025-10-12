«Словно в сказке». Тренер Вашеро поделился эмоциями после победы Валантена в Шанхае

Бенджамин Баллере, тренер Валантена Вашеро из Монако, поделился эмоциями после финала «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче Вашеро обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Ощущение невероятное. Просто быть чемпионом ATP, когда столько сильных игроков с 50-летней карьерой так и не имеют титула ATP, — это удивительно. Поэтому для Вашеро иметь титул сейчас — фантастика. Но то, что он сделал на этой неделе… Знали, он может хорошо играть в теннис, что произошло сейчас, неожиданно. Мы не могли поверить, что Валантен сможет выиграть этот турнир. Но матч за матчем ситуация улучшалась.

Если вспомнить несколько дней назад, он обыграл Махача, а затем ждал Янника Синнера. И думаешь: «Ну, это замечательная история. Он сыграет с Синнером. Может быть, он будет уничтожен, но это хороший турнир». Но Вашеро не сыграл с Янником. Был просто ещё один матч, а потом ещё один. Потом он встречается с Новаком Джоковичем. И тут думаешь: «Вау, невероятно. Он сможет сыграть с Джоковичем хотя бы раз в жизни». И в итоге Валантен побеждает Новака, правда, не в лучшей форме, но всё равно побеждает. И, наконец, финал с Артуром Риндеркнешем, вся история, которая стоит за этим. Все говорят — как фильм, сказка. Вот что мы сейчас и чувствуем, словно в сказке», — приводит слова Баллере Punto de Break.