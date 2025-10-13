Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннис Сандгрен — о Вашеро: уважение парням, которые сохраняют веру, сражаясь в мясорубке

Теннис Сандгрен — о Вашеро: уважение парням, которые сохраняют веру, сражаясь в мясорубке
Валантен Вашеро
Комментарии

Бывший теннисист из США Теннис Сандгрен прокомментировал успешное выступление представителя Монако Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Напомним, в финале монегаск обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Вашеро уже давно является очень-очень хорошим игроком. Трудно об этом помнить, когда ты борешься на «челленджерах». Огромное уважение к парням, которые сохраняют веру, сражаясь в мясорубке», — написал Сандгрен в социальных сетях.

Вашеро попал в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В обновлённом рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.

Материалы по теме
«Нет, это не сон!» Мама Валантена Вашеро — об успехе сына на турнире в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android