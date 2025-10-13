Теннис Сандгрен — о Вашеро: уважение парням, которые сохраняют веру, сражаясь в мясорубке

Бывший теннисист из США Теннис Сандгрен прокомментировал успешное выступление представителя Монако Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Напомним, в финале монегаск обыграл своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Вашеро уже давно является очень-очень хорошим игроком. Трудно об этом помнить, когда ты борешься на «челленджерах». Огромное уважение к парням, которые сохраняют веру, сражаясь в мясорубке», — написал Сандгрен в социальных сетях.

Вашеро попал в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. В обновлённом рейтинге он взлетит на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира. 30-летний Риндеркнеш дебютирует в топ-30, заняв 28-е место.