«В начале матча Артур играл лучше». Тренер Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанахе

Бенджамин Баллере, тренер Валантена Вашеро из Монако, высказался о финальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай), где его подопечный обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
«Думаю, в начале матча Артур играл лучше, у него была лучшая энергия. Второй сет получился немного странным. Много подач, мало розыгрышей. Начиная с 4-3 во втором сете, именно там и проявилась магия Вашеро. Конец второго и третий сеты были просто невероятны. Уже видел его с таким мощным физическим состоянием. Но сделать это на центральном корте в Шанхае в финале против своего двоюродного брата — это совсем другое дело. Мы знаем, что он может так играть. Мы уже видели это.
Но сделать это не два гейма, не три, а почти час, чтобы завершить матч именно так. В конце у него было, не знаю, около восьми возможностей сделать брейк в третьем сете. Он мог это сделать, счёт мог быть 6-1 в пользу Вашеро. Но Артур продолжал бороться при счёте 4-3. Никогда не знаешь, что могло бы случиться при двух удачных подачах Артура или если бы его подача была чуть менее эффективной», — приводит слова Баллере Punto de Break.
