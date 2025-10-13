Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В начале матча Артур играл лучше». Тренер Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанахе

«В начале матча Артур играл лучше». Тренер Вашеро — о финале «Мастерса» в Шанахе
Аудио-версия:
Комментарии

Бенджамин Баллере, тренер Валантена Вашеро из Монако, высказался о финальном матче «Мастерса» в Шанхае (Китай), где его подопечный обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Думаю, в начале матча Артур играл лучше, у него была лучшая энергия. Второй сет получился немного странным. Много подач, мало розыгрышей. Начиная с 4-3 во втором сете, именно там и проявилась магия Вашеро. Конец второго и третий сеты были просто невероятны. Уже видел его с таким мощным физическим состоянием. Но сделать это на центральном корте в Шанхае в финале против своего двоюродного брата — это совсем другое дело. Мы знаем, что он может так играть. Мы уже видели это.

Но сделать это не два гейма, не три, а почти час, чтобы завершить матч именно так. В конце у него было, не знаю, около восьми возможностей сделать брейк в третьем сете. Он мог это сделать, счёт мог быть 6-1 в пользу Вашеро. Но Артур продолжал бороться при счёте 4-3. Никогда не знаешь, что могло бы случиться при двух удачных подачах Артура или если бы его подача была чуть менее эффективной», — приводит слова Баллере Punto de Break.

Материалы по теме
«Словно в сказке». Тренер Вашеро поделился эмоциями после победы Валантена в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android