Баллере: Вашеро хотел стать профессионалом, но у него не было достаточной зрелости

Бенджамин Баллере, тренер Валантена Вашеро из Монако, высказался о становлении теннисиста. В решающем матче «Мастерса» в Шанахе (Китай) Вашеро обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
«Когда ему исполнилось 18 лет, пришлось принять несколько решений. Он хотел стать профессиональным теннисистом, но у него не было достаточной психической и физической зрелости. Вашеро был очень худым и физически не развитым. Мы с семьёй обсудили это и посоветовали ему поехать в университет в США. Чтобы учиться теннису, тренироваться, иметь отличного тренера, как Стив Дентон. Валантен нас послушал, хотя понимал, что ему понадобится много лет, чтобы развиться и войти в топ-100 или топ-50. Такие были мои ощущения.
Всегда думал об этом: когда он вернётся из университета, если всё ещё захочет стать профессионалом, я хочу ему помочь, потому что он мой брат. И, думаю, это не имеет значения. Есть у тебя талант или нет, если ты действительно работаешь и хочешь этого всем сердцем, должен идти до конца. Неважно, будешь ли ты на 200-м месте или в топ-50, если хочешь добиться успеха, ты стараешься изо всех сил, чтобы реализовать свой максимальный потенциал. Никогда не знаешь, что может случиться. Если ты дойдёшь до 200-го места, можешь подняться до 150-го. Если достигнешь 150-го, сможешь войти в топ-100. Просто всегда ставь перед собой цель», — приводит слова Баллере Punto de Break.
