Энди Маррей оставил шуточный комментарий под публикацией Роджера Федерера

Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей оставил комментарий под публикацией 20-кратного чемпиона ТБШ из Швейцарии Роджера Федерера. Сообщение носило шуточный характер.

Федерер присутствовал на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). До этого момента швейцарец опубликовал пост, в котором отрабатывал подачу мяча на корте. Маррей пошутил над этим моментом, а его комментарий собрал больше 5600 лайков.

«Если бы ты умел лучше маскировать свою подачу, из тебя вышел бы отличный игрок», — написал Маррей в аккаунте Федерера в социальных сетях.

Комментарии
