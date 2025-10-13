Энди Маррей оставил шуточный комментарий под публикацией Роджера Федерера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей оставил комментарий под публикацией 20-кратного чемпиона ТБШ из Швейцарии Роджера Федерера. Сообщение носило шуточный характер.

Федерер присутствовал на финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). До этого момента швейцарец опубликовал пост, в котором отрабатывал подачу мяча на корте. Маррей пошутил над этим моментом, а его комментарий собрал больше 5600 лайков.

«Если бы ты умел лучше маскировать свою подачу, из тебя вышел бы отличный игрок», — написал Маррей в аккаунте Федерера в социальных сетях.