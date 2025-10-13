Скидки
Главная Теннис Новости

«Мы вернёмся». Тренер Вашеро поделился планами Валантена на ближайшее будущее

Комментарии

Бенджамин Баллере, тренер Валантена Вашеро из Монако, поделился планами своего подопечного после финала «Мастерса» в Шнахае (Китай). В решающем матче Вашеро обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Дальше будут турниры, на которых Вашеро всегда хотел играть. Большие. Настоящие. Именно это мы сказали ему, когда поздравляли сразу после матча. Хотим продолжать. Я сразу сказал: «Невероятно. Мы будем продолжать. Мы вернёмся. Вернёмся в полную силу». Посмотрим, что будет. Но вижу это так: просто играй на 100%, не оглядывайся назад», — приводит слова Баллере Punto de Break.

Вашеро стал первым теннисистом из Монако, которому удалось выиграть турнир под эгидой АТР.

