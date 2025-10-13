Скидки
Теннис

Турнир ATP-250 в Алма-Ате, 2025 год: расписание матчей 13 октября

Турнир ATP-250 в Алма-Ате, 2025 год: расписание матчей 13 октября


Сегодня, 13 октября, в Алма-Ате (Казахстан) стартуют матчи турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1-го игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1-й круг. Расписание встреч на 13 октября (время московское):

9:00. Фабиан Марожан (Венгрия) – Лука Нарди (Италия)
10:30. Габриэль Диалло (Канада) – Амир Омарханов (Казахстан)
12:00. Юго Бланше (Франция) – Джеймс Дакворт (Австралия)
17:00. Бернард Томич (Австралия) – Корентен Муте (Франция)

Турнир в Алма-Ате пройдёт 13 по 19 октября. Действующим чемпионом турнира в Алма-Ате является россиянин Карен Хачанов.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
