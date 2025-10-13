Скидки
Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 13 октября, Диана Шнайдер, Юлия Путинцева, Юлия Стародубцева

Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 13 октября
Сегодня, 13 октября, в Нинбо (Китай) стартуют матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1-го игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Нинбо (Китай), 1-й круг. Расписание встреч на 13 октября (время московское):

08:00. Софья Кенин (США) — Маккартни Кесслер (США)
09:30. Белинда Бенчич (Швейцария) — Магда Линетт (Польша)
11:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Юлия Стародубцева (Украина)
12:30. Александра Саснович (Беларусь) — Зейнеп Сёнмез (Турция)
14:30. Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер (Россия)

Турнир в Нинбо пройдёт 13 по 19 октября. Действующим чемпионом соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

