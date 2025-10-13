Наоми Осака обыграла Вакану Сонобэ в 1-м круге турнира WTA-250 в Японии

Японская теннисистка Наоми Осака (16-я ракетка мира) обыграла соотечественницу Вакану Сонобэ (267-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, проходящем в Осаке. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут.

Во время встречи Осака сделала восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Сонобэ сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Осака сыграет с победительницей матча между нидерландкой Сюзан Ламенс (59-я ракетка мира) и колумбийкой Эмилианой Аранго (49-я ракетка мира).