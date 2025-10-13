Скидки
Наоми Осака — Вакана Сонобэ, результат матча 13 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA-250 Осака

Наоми Осака обыграла Вакану Сонобэ в 1-м круге турнира WTA-250 в Японии
Комментарии

Японская теннисистка Наоми Осака (16-я ракетка мира) обыграла соотечественницу Вакану Сонобэ (267-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, проходящем в Осаке. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут.

Осака. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 07:55 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Вакана Сонобэ
Япония
Вакана Сонобэ
В. Сонобэ

Во время встречи Осака сделала восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. Сонобэ сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Осака сыграет с победительницей матча между нидерландкой Сюзан Ламенс (59-я ракетка мира) и колумбийкой Эмилианой Аранго (49-я ракетка мира).

