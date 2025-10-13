Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева опустилась в рейтинге WTA, Екатерина Александрова дебютировала в топ-10

Мирра Андреева опустилась в рейтинге WTA, Екатерина Александрова дебютировала в топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла одну строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован на официальном сайте. Теперь россиянка занимает шестое место в мировом рейтинге. Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в десятку лучших теннисисток мира.

Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 13 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 400 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8768.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7873.
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5924.
5 (6). Джессика Пегула (США) — 5183.
6 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4643.
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4449.
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4331.
9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4113.
10 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3158.

18 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2159.
19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2056.
31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1511.
37 (34). Анна Калинская (Россия) — 1417.
50 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1185.
53 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1131.
73 (72). Анна Блинкова (Россия) — 919.
75 (73). Полина Кудерметова (Россия) — 910.
80 (83). Анастасия Захарова (Россия) — 875.

Материалы по теме
Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо
Мирра идёт на Диану в 1/4 финала своего последнего турнира до Итогового. Обзор сетки Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android