Мирра Андреева опустилась в рейтинге WTA, Екатерина Александрова дебютировала в топ-10

Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла одну строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован на официальном сайте. Теперь россиянка занимает шестое место в мировом рейтинге. Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в десятку лучших теннисисток мира.

Первое место в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 13 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 400 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8768.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7873.

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5924.

5 (6). Джессика Пегула (США) — 5183.

6 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4643.

7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4449.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4331.

9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4113.

10 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3158.

18 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2159.

19 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2056.

31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1511.

37 (34). Анна Калинская (Россия) — 1417.

50 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1185.

53 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1131.

73 (72). Анна Блинкова (Россия) — 919.

75 (73). Полина Кудерметова (Россия) — 910.

80 (83). Анастасия Захарова (Россия) — 875.