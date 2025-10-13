Даниил Медведев вернулся в топ-15 рейтинга ATP, монегаск Вашеро поднялся на 164 позиции

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четыре позиции в обновлённом рейтинге ATP и вернулся в топ-15 после выхода в полуфинал на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Карен Хачанов сохранил место в десятке сильнейших.
Сенсационный победитель шанхайского «Мастерса» монегаск Валантен Вашеро дебютировал в топ-100 с 40-й позиции. Финалист этого турнира француз Артур Риндеркнеш впервые вошёл в топ-30.
Рейтинг ATP от 13 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 340 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 000.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4645.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580.
6 (6). Бен Шелтон (США) — 4100.
7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3935.
8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3645.
9 (8). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3590.
10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3190…
14 (18). Даниил Медведев (Россия) — 2610.
15 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2560.
28 (54). Артур Риндеркнеш (Франция) — 1602.
40 (204). Валантен Вашеро (Монако) — 1283.