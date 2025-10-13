Елена Докич — об ушедшем из жизни отце: не думаю, что он когда-либо любил меня

Австралийская теннисистка сербского происхождения, бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич высказалась о своём отце Дамире Докиче, ушедшем из жизни в мае этого года. Широкой теннисной общественности Дамир стал известен в последние годы в связи с домашней тиранией — ранее Елена признавалась, что отец на регулярной основе бил её и подвергал разнообразным психологическим издевательствам, будучи одержимым её теннисными успехами и финансовой наживой.

«Я не думаю, что он когда-либо любил меня. Я твёрдо убеждена, что так поступать с человеком, особенно с ребёнком, нельзя, если ты его любишь.

Но вот в чём дело — я не испытываю к нему ненависти, и это главное», — сказала Докич в интервью Australian Story.

Также Елена отметила, что не видела для себя смысла присутствовать на похоронах отца.

«Я не чувствовала необходимости или желания идти. Мне кажется, это конец этой главы. Это конец. Всё кончено», — добавила Елена.