Россиянка Тихонова в дуэте с украинской теннисисткой выиграла парный турнир W100 в США

Россиянка Тихонова в дуэте с украинской теннисисткой выиграла парный турнир W100 в США
Российская теннисистка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова завоевали титул в парном разряде на турнире категории W100, который прошёл в американском Эдмонде. В финале они одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и полькой Оливией Линсер со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 [10:8].

Анастасии Тихоновой 24 года, в одиночном рейтинге WTA она занимает 335-ю строчку. Её лучшие позиции — 151-е место в одиночке и 104-е в рейтинге парного разряда.

30-летняя Валерия Страхова была в топ-100 рейтинга в парном разряде (97-е место в 2024 году) и один раз в карьере играла в парном финале на турнире уровня WTA в 2023 году.

Новости. Теннис
