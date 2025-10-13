Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне посетил футбольный матч между Данией и Грецией в рамках отбора к ЧМ

Хольгер Руне посетил футбольный матч между Данией и Грецией в рамках отбора к ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Датский теннисист Хольгер Руне посетил футбольный матч между Данией и Грецией. Руне опубликовал в соцсети видео с трибуны стадиона, которое подписал с отсылкой на греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (25-я ракетка мира).

«Дания против Греции. Стефанос Циципас, ты где?» — написал у себя на странице в соцсети Руне.

Фото: Соцсеть Хольгера Руне

Встреча двух сборных состоялась в Копенгагене в рамках отбора к чемпионату мира — 2026, который пройдёт сразу в трёх странах — в Канаде, США и Мексике. Победу одержала сборная Дании со счётом 3:1.

Хольгер Руне является 10-й ракеткой мира. На минувшем турнире категории «Мастерс» в Шанхае он проиграл в четвертьфинале будущему победителю «тысячника» монегаску Валантену Вашеро. Недавно Руне стал первым в рейтинге самых ценных датских спортсменов.

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
2 		7 7 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Материалы по теме
Хольгер Руне возглавил топ-10 самых ценных спортсменов Дании, Йонас Вингегор — второй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android