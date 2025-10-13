Хольгер Руне посетил футбольный матч между Данией и Грецией в рамках отбора к ЧМ

Датский теннисист Хольгер Руне посетил футбольный матч между Данией и Грецией. Руне опубликовал в соцсети видео с трибуны стадиона, которое подписал с отсылкой на греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (25-я ракетка мира).

«Дания против Греции. Стефанос Циципас, ты где?» — написал у себя на странице в соцсети Руне.

Фото: Соцсеть Хольгера Руне

Встреча двух сборных состоялась в Копенгагене в рамках отбора к чемпионату мира — 2026, который пройдёт сразу в трёх странах — в Канаде, США и Мексике. Победу одержала сборная Дании со счётом 3:1.

Хольгер Руне является 10-й ракеткой мира. На минувшем турнире категории «Мастерс» в Шанхае он проиграл в четвертьфинале будущему победителю «тысячника» монегаску Валантену Вашеро. Недавно Руне стал первым в рейтинге самых ценных датских спортсменов.