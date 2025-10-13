Скидки
Теннис

Слуцкий — Федереру: мы можем сделать фото? Просто для меня вы лучший игрок всех времён!

Слуцкий — Федереру: мы можем сделать фото? Просто для меня вы лучший игрок всех времён!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, в данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», встретил звезду мирового тенниса Роджера Федерера во время турнира ATP в Шанхае.

Россиянин и швейцарец провели непродолжительную тёплую беседу.

Слуцкий. Вчера я смотрел, как вы играете, у вас до сих пор фантастический бэкхенд.

Федерер. Да, спасибо.

Слуцкий. Мы можем сделать фото? Просто для меня вы лучший игрок всех времён! Я сам играю, пробую, уровень, конечно, любительский, но для меня вы абсолютно лучший, — сказал Слуцкий на канале Fonbet в VK Video.

Напомним, Федерер провёл выставочный матч в рамках «Мастерса» в Шанхае (Китай) в дуэте с китайским актёром Донни Йеном. Федерер и Йен играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзэ. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.

Фото
«С лучшим теннисистом мира за все времена». Леонид Слуцкий встретился с Роджером Федерером
