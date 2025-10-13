Андреева сохранила седьмую позицию в Чемпионской гонке, её могут обойти Паолини и Рыбакина

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила седьмую позицию в Чемпионской гонке WTA после турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). Ещё одна россиянка, Екатерина Александрова, потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября.

Мирру Андрееву ещё могут отодвинуть итальянка Жасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана. На этой неделе все три теннисистки сыграют на турнире WTA-500 в Нинбо (Китай), на следующей неделе Паолини и Рыбакина заявлены на турнир аналогичной категории в Токио (Япония).

Чемпионская гонка WTA. Положение на 13 октября 2025 года:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 000 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8368.

3 (4). Кори Гауфф — 6574.

4 (3). Аманда Анисимова (США) — 5907.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183.

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4449.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4319.

8 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3741.

9 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3913.

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3158.

Жирным шрифтом выделены теннисистки, которые уже отобрались на Итоговый турнир — 2025.