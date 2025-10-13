Белинда Бенчич уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо
Олимпийская чемпионка 2021 года, 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над Магдой Линетт из Польши (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 09:25 МСК
14
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
56
Магда Линетт
М. Линетт
Матч продолжался 1 часа 36 минут. За это время Бенчич выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Линетт четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.
За выход в четвертьфинал турнира в Нинбо Бенчич поборется с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан).
