Белинда Бенчич уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо

Олимпийская чемпионка 2021 года, 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над Магдой Линетт из Польши (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 часа 36 минут. За это время Бенчич выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Линетт четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал турнира в Нинбо Бенчич поборется с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан).