Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Магда Линетт, результат матча 13 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 500 Нинбо

Белинда Бенчич уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2021 года, 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над Магдой Линетт из Польши (56-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 09:25 МСК
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Магда Линетт
56
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Матч продолжался 1 часа 36 минут. За это время Бенчич выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Линетт четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал турнира в Нинбо Бенчич поборется с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Комментарии
