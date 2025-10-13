Кори Гауфф опубликовала пост после победы на турнире WTA-1000 в Ухане

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф разместила публикацию на личной странице в социальных сетях после завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Титул номер 11 и третий трофей на WTA-1000!!! Он так приятен на вкус. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку», — написала Гауфф.

В финале турнира в Ухане Гауфф переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5. Кори стала второй теннисисткой, которой удалось выиграть оба «тысячника» в Китае — Ухань и Пекин (победила в 2024 году).