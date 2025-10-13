Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ига Швёнтек вышла на второе место в истории WTA по призовым. Впереди только Серена Уильямс

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обошла семикратную чемпионку мэйджоров Винус Уильямс по сумме заработанных призовых на турнирах.

Теперь впереди Швёнтек находится только 23-кратная чемпионка «Шлемов» американка Серена Уильямс, заработавшая за свои достижения более $ 94 млн.

Топ-10 теннисисток по количеству призовых в истории WTA:

Серена Уильямс (США) — $ 94 816 730. Ига Швёнтек (Польша) — $ 42 945 490. Винус Уильямс (США) — $42 867 364. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 42 480 621. Симона Халеп (Румыния) — $ 40 236 618. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 38 890 473. Мария Шарапова (Россия) — $ 38 777 962. Петра Квитова (Чехия) — $ 37 653 615. Каролина Возняцки (Дания) — $ 36 479 231. Анжелика Кербер (Германия) — $ 32 545 460.