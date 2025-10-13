Чесноков заявил, что Александрова заслуженно попала в десятку лучших мирового рейтинга
Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что россиянка Екатерина Александрова заслужила право быть в топ-10 лучших теннисисток мира. На текущий момент Александрова замыкает десятку лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин.
«Александрова заслуженно попала в топ-10. Она проводит очень хороший сезон, наверное, лучший в карьере. Для любого игрока попадание в десятку — это важное событие, я очень за неё рад», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
На недавнем «тысячнике» в Ухане Александрова проиграла в 1/8 американке Джессике Пегуле, позднее ставшей финалисткой турнира.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
На ближайшем турнире категории WTA-500 в Нинбо россиянка сыграет с победительницей матча между китаянками Юань Юэ и Ван Синьюй.
