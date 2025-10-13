Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков заявил, что Александрова заслуженно попала в десятку лучших мирового рейтинга

Чесноков заявил, что Александрова заслуженно попала в десятку лучших мирового рейтинга
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что россиянка Екатерина Александрова заслужила право быть в топ-10 лучших теннисисток мира. На текущий момент Александрова замыкает десятку лидеров мирового теннисного рейтинга среди женщин.

«Александрова заслуженно попала в топ-10. Она проводит очень хороший сезон, наверное, лучший в карьере. Для любого игрока попадание в десятку — это важное событие, я очень за неё рад», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

На недавнем «тысячнике» в Ухане Александрова проиграла в 1/8 американке Джессике Пегуле, позднее ставшей финалисткой турнира.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

На ближайшем турнире категории WTA-500 в Нинбо россиянка сыграет с победительницей матча между китаянками Юань Юэ и Ван Синьюй.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Материалы по теме
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android