Теннис

Арина Соболенко опубликовала яркое селфи в соцсетях

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась счастливой фотографией на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Соболенко

На завершившемся на прошлой неделе турнира в Ухане (Китай) в полуфинальном матче Соболенко уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7). Арина являлась действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая не выступала в Ухане в этом году.

Последним турниром Соболенко в 2025 году станет Итоговый турнир, который пройдёт с 1 по 8 ноября.

Комментарии
