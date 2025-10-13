Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева — Юлия Стародубцева, результат матча 13 октября 2025, счёт 0:2, 1-й круг WTA 500 Нинбо

Путинцева проиграла украинке Стародубцевой в первом круге турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

131-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 11:05 МСК
Юлия Путинцева
69
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Юлия Стародубцева
131
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Стародубцева не выполнила эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Путинцевой два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира в Нинбо Юлия Стародубцева встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Материалы по теме
Белинда Бенчич уверенно стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android