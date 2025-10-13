Путинцева проиграла украинке Стародубцевой в первом круге турнира WTA-500 в Нинбо
131-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 11:05 МСК
69
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
131
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Стародубцева не выполнила эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Путинцевой два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге турнира в Нинбо Юлия Стародубцева встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
