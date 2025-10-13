Скидки
Даниил Медведев и Карен Хачанов посетили открытие теннисного центра в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 10-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов стали гостями открытия теннисного центра в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников с места событий.

Мероприятие также посетили 22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли и 91-я ракетка мира Александр Шевченко, представляющий Казахстан.

В Алма-Ате проходит турнир категории ATP-250 с 13 по 19 октября. Карен Хачанов и Даниил Медведев являются первыми двумя сеяными соревнований, они потенциально могут встретиться в финале. Хачанов — действующий чемпион турнира.

Комментарии
