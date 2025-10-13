Даниил Медведев ответил, как себя чувствует после Шанхая в преддверии турнира в Алма-Ате

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как чувствует себя после турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), где дошёл до полуфинала. Медведев принял участие в открытии теннисного центра в Алма-Ате (Казахстан), где сыграет на турнире категории ATP-250.

«Я только вчера приехал, ещё не был на стадионе. Посмотрим, как пройдёт подготовка к турниру», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев потерпел поражение от француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:4, 2:6, 4:6. Турнир выиграл монегаск Валантен Вашеро, занимавший на то время 204-ю строчку мирового рейтинга.