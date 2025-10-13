Скидки
Даниил Медведев и Карен Хачанов приняли участие в посадке деревьев в Алма-Ате

Даниил Медведев и Карен Хачанов приняли участие в посадке деревьев в Алма-Ате
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев (14-я ракетка мира) и Карен Хачанов (10-я ракетка мира) приняли участие в посадке деревьев на открытии теннисного центра в Алма-Ате. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников с места событий.

Фото: Даниил Сальников, «Чемпионат»

На открытии центра также присутствуют 22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли и 91-я ракетка мира Александр Шевченко, представляющий Казахстан.

В Алма-Ате проходит турнир категории ATP-250 с 13 по 19 октября. Карен Хачанов и Даниил Медведев являются первыми двумя сеяными соревнований, они потенциально могут встретиться в финале.

В первом круге турнира Медведев сыграет с победителем мачта между двумя представителями Австралии — Тристаном Скулкейтом и Адамом Уолтоном. Соперником Хачанова станет тот, кто окажется сильнее в матче между американцем Маккензи Макдональдом и представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.

Карен Хачанов — действующий чемпион турнира.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Фото
Даниил Медведев и Карен Хачанов посетили открытие теннисного центра в Алма-Ате
