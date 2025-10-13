«У Карена лучше получается». Медведев — о том, каково ощущать себя в роли садовника

Российский теннисист Даниил Медведев, присутствующий на открытии теннисного центра в Алма-Ате, принял участие в посадке деревьев и рассказал, каково ощущать себя в этом деле.

Фото: Даниил Сальников, «Чемпионат»

— Как себя ощущаешь в роли садовника?

— По-моему, у Карена [Хачанова] лучше получается. Но это объяснимо — у меня нет дома, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В Алма-Ате проходит турнир категории ATP-250 с 13 по 19 октября. Карен Хачанов и Даниил Медведев являются первыми двумя сеяными соревнований, они потенциально могут встретиться в финале. Хачанов — действующий чемпион турнира.