«У Карена лучше получается». Медведев — о том, каково ощущать себя в роли садовника

Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, присутствующий на открытии теннисного центра в Алма-Ате, принял участие в посадке деревьев и рассказал, каково ощущать себя в этом деле.

Фото: Даниил Сальников, «Чемпионат»

Как себя ощущаешь в роли садовника?
— По-моему, у Карена [Хачанова] лучше получается. Но это объяснимо — у меня нет дома, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В Алма-Ате проходит турнир категории ATP-250 с 13 по 19 октября. Карен Хачанов и Даниил Медведев являются первыми двумя сеяными соревнований, они потенциально могут встретиться в финале. Хачанов — действующий чемпион турнира.

Даниил Медведев и Карен Хачанов приняли участие в посадке деревьев в Алма-Ате
