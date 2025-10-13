Двукратные финалисты United Cup Швёнтек и Хуркач сыграют на турнире в 2026 году

Польские теннисисты шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек и двукратный победитель «Мастерсов» Хуберт Хуркач подтвердили своё участие в турнире United Cup — 2026, который пройдёт в Австралии с 2 по 11 января.

«Представлять свою страну — это всегда невероятный опыт и честь, особенно вместе с такими отличными игроками. Я люблю быть частью команды, у меня крутые воспоминания об этом турнире. Турнир отличается от других, он более захватывающий, чем наши обычные», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

Сборная Польши является двукратным финалистом United Cup (2024, 2025). За победы в матчах начисляются очки в рейтинги в зависимости от того, какое место в рейтинге занимает соперник.