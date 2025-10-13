Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не теннис, а борьба за выживание». 63-я ракетка мира раскритиковала организаторов Уханя

«Не теннис, а борьба за выживание». 63-я ракетка мира раскритиковала организаторов Уханя
Аудио-версия:
Комментарии

63-я ракетка мира польская теннисистка Магдалена Френх высказалась о тяжелейших условиях, в которых играла во время турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 09:45 МСК
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Магдалена Френх
53
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

«Я не машина. Хотя у меня сложилось впечатление, что организаторы относятся к нам именно так, составляя расписание. Играть 3 дня подряд с 13 до 16 часов в экстремальных условиях, к сожалению, повлияло на моё здоровье, которое я всегда ставила на первое место.

Играть при температуре 36 градусов, среди смога, раскалённого бетона и экстремальной влажности приемлемо, если это не происходит каждый день.

К сожалению, накопление этих усилий имеет последствия. Я никогда не чувствовала себя так, как в матче, несмотря на несколько лет, проведённых в туре. Невыносимая нехватка энергии и постоянная борьба с негативными мыслями, которые пытались остановить моё тело от дальнейших усилий. Удар по мячу был настоящим испытанием. Это уже не теннисный матч, а просто борьба за выживание!» — написала Френх на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
Россиянка Тихонова в дуэте с украинской теннисисткой выиграла парный турнир W100 в США
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android