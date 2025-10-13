«Не теннис, а борьба за выживание». 63-я ракетка мира раскритиковала организаторов Уханя

63-я ракетка мира польская теннисистка Магдалена Френх высказалась о тяжелейших условиях, в которых играла во время турнира WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд.

«Я не машина. Хотя у меня сложилось впечатление, что организаторы относятся к нам именно так, составляя расписание. Играть 3 дня подряд с 13 до 16 часов в экстремальных условиях, к сожалению, повлияло на моё здоровье, которое я всегда ставила на первое место.

Играть при температуре 36 градусов, среди смога, раскалённого бетона и экстремальной влажности приемлемо, если это не происходит каждый день.

К сожалению, накопление этих усилий имеет последствия. Я никогда не чувствовала себя так, как в матче, несмотря на несколько лет, проведённых в туре. Невыносимая нехватка энергии и постоянная борьба с негативными мыслями, которые пытались остановить моё тело от дальнейших усилий. Удар по мячу был настоящим испытанием. Это уже не теннисный матч, а просто борьба за выживание!» — написала Френх на личной странице в соцсетях.