Александра Саснович проиграла Сёнмез в первом круге турнира в Нинбо

76-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над белоруской Александрой Саснович (114-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Сёнмез выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором турнира в Нинбо Зейнеп Сёнмез сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Айла Томлянович (Австралия).