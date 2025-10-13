Александра Саснович проиграла Сёнмез в первом круге турнира в Нинбо
76-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над белоруской Александрой Саснович (114-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:5, 6:3.
Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 13:05 МСК
114
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
76
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Сёнмез выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором турнира в Нинбо Зейнеп Сёнмез сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Айла Томлянович (Австралия).
