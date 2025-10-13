Скидки
Александра Саснович — Зейнеп Сёнмез, результат матча 13 октября 2025, счёт 1:2, 1-й круг WTA 500 Нинбо

Александра Саснович проиграла Сёнмез в первом круге турнира в Нинбо
Комментарии

76-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На старте соревнований она одержала победу над белоруской Александрой Саснович (114-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 13:05 МСК
Александра Саснович
114
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
2 		7 6
         
Зейнеп Сёнмез
76
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Сёнмез выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Саснович четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором турнира в Нинбо Зейнеп Сёнмез сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Айла Томлянович (Австралия).

