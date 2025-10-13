Кирьос выразил недовольство тем, что Энди Маррей не захотел прийти к нему на подкаст

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своих нынешних взаимоотношениях с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем. Ранее Маррей поддерживал Кирьоса публично.

«Я даже не знаю, друг он или нет. Думаю, он просто коллега, ну, то есть мы были ближе, но потом… не знаю. Он был одним из тех, кто очень поддерживал меня в трудное время, однако теперь мы как-то реже общаемся. Я хотел, чтобы он пришёл на мой подкаст, а он повёл себя слишком важно. Вот тебе и правда. Ну, бро, найди хоть какое-то время», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.