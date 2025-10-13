Скидки
Диана Шнайдер — Ван Сиюй, результат матча 13 октября 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 в Нинбо

Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Нинбо
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Ван Сиюй (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Ван Сиюй
145
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час и 54 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Ван Сиюй подала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.

Сетка турнира в Нинбо
Расписание турнира в Нинбо
Новости. Теннис
Все новости RSS

