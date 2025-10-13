Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Нинбо
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Ван Сиюй (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 14:40 МСК
145
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Теннисистки провели на корте 1 час и 54 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Ван Сиюй подала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге турнира в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.
