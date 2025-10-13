Скидки
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос планирует принять участие в Australian Open — 2026

Ник Кирьос планирует принять участие в Australian Open — 2026
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что планирует принять участие в розыгрыше Australian Open – 2026, сообщив при этом, что не уверен насчёт участия в других турнирах в сезоне.

«Да, я, вероятно, сыграю на Australian Open в какой-то форме. Не совсем уверен, в каких турнирах ещё приму участие, но точно могу сказать, что попрощаюсь на Australian Open — хотя бы ещё один раз», – приводит слова Кирьоса The Tennis Gazette.

В последний раз Кирьос принимал участие в матчах одиночного разряда на «Мастерсе» в Майами, где в поединке второго круга уступил российскому теннисисту Карену Хачанову со счётом 6:7 (3:7), 0:6. Позже Кирьос принимал участие в парном разряде турнира в Вашингтоне (США), где в паре с французом Гаэлем Монфисом уступил во встрече первого круга тандему Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен со счётом 2:6, 2:6.

