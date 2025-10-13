Диана Шнайдер прервала серию из трёх поражений
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прервала серию из трёх поражений, обыграв в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Нинбо китаянку Ван Сиюй (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Нинбо. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 14:40 МСК
145
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Серия поражений Шнайдер началась на турнире в Сеуле (Южная Корея), где россиянка уступила нидерландской теннисистке Сюзан Ламенс (4:6, 4:6). На «тысячнике» в Пекине (Китай) Шнайдер проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт со счётом 5:7, 1:6. На турнире WTA-1000 в Ухане Шнайдер уступила в стартовом матче чешке Катержине Синяковой (4:6, 4:6).
Во втором круге турнира в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.
