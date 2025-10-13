19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прервала серию из трёх поражений, обыграв в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Нинбо китаянку Ван Сиюй (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Серия поражений Шнайдер началась на турнире в Сеуле (Южная Корея), где россиянка уступила нидерландской теннисистке Сюзан Ламенс (4:6, 4:6). На «тысячнике» в Пекине (Китай) Шнайдер проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт со счётом 5:7, 1:6. На турнире WTA-1000 в Ухане Шнайдер уступила в стартовом матче чешке Катержине Синяковой (4:6, 4:6).

Во втором круге турнира в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.