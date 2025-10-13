Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: результаты матчей на 13 октября

Сегодня, 13 октября, стартовал розыгрыш основной сетки турнира WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Нинбо (Китай). Первый круг:

Софья Кенин (США) – Маккартни Кесслер (США) – 1:6, 0:6;

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:2.

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) – 4:6, 2:6.

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – 6:2, 5:7, 3:6.

Ван Синьюй (Китай, WC) – Диана Шнайдер (Россия, 7) – 5:7, 3:6.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая ранее сообщила о досрочном завершении сезона-2025.