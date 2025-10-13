Скидки
Тарпищев — о Мирре Андреевой: объективно, она сейчас может быть в пятёрке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о перспективах российской теннисистки Мирры Андреевой вернуться в топ-5 рейтинга WTА, отметив, что во многом это зависит от психологического состояния Андреевой и вопроса построения календаря теннисистки.

«Она реально ещё в топ-100 и находится, по логике. Почему? Потому что она ещё не сформирована в том плане, чтобы могла играть такое обилие соревнований, которое играет. Надо не допускать психологической перегрузки, которая сейчас есть. Это вопрос тренеров и вопрос разумного календаря.

Но я считаю, что то место, которое она у нас сейчас занимает, шестая в рейтинге, она на пятёрку играет. Объективно может и в пятёрке быть, я это в начале года прогнозировал. А по логике то, что сейчас происходит, надо просто пережить, потому что это проблема роста», – сказал Тарпищев на видео, размещённом в телеграм-канале News.ru.

